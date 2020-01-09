；「在台灣各地打拚的彰化囝仔」則聯署支持立委黃秀芳、總統蔡英文，號召「1／11回家投票」。（黃秀芳服務處提供／吳敏菁彰化傳真））

張瀚天到玉皇宮拜拜，神明前起誓，清白參選、不用奧步。（張瀚天服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

立委彰化第二選區選情激烈，國民黨立委候選人張瀚天9日發布「很多人想問」文宣，車隊掃街到各廟宇拜拜，神明前發誓，不用奧步，絕對清白參選；「在台灣各地打拚的彰化囝仔」則聯署支持立委黃秀芳、總統蔡英文，號召「1／11回家投票」，為了台灣更美好不能讓舊勢力擊倒。

選戰最後衝刺，張瀚天持續車隊掃街拜票，下午遊行到玉皇宮，在神明面前發誓，強調清白參選，也反問對手：「敢公開講沒有使用奧步攻擊？」沉痛指出，這次選舉充斥攻擊抹黑和「假宣傳、真攻擊」語音電話，鄉親都想知道幕後的影武者是誰？

張瀚天指出，假文宣大量散發，他遭影射，直到警方查獲兩名嫌犯，證實也是受害者，否則不知對選情造成多大影響，假工作費案散播謠言的臉書帳號都是虛設假帳號，強調堅持正面選舉，人在做、天在看，舉頭三尺有神明，選前最後三天車隊掃街行程中，到各廟宇拜拜，請神明作證，他絕對清白參選。

聯署支持黃秀芳則號召回鄉投票，指出整體台灣在小英執政下，讓台灣逐步成長，看到香港反送中民主自由的重要及前年韓流帶來的社會衝突撕裂，更堅定台灣要讓理性、魄力的蔡英文繼續帶領；立委影響整個國家 整體制度、法律，肯定黃秀芳問政品質。

黃秀芳表示，3年來爭取近50億交通、排水、教育的建設政績，獲得6次國會優質立委，舉辦近100場藝文、親子活動，來民進黨秘書長羅文嘉、副祕書長林飛帆陪同掃街，指出彰化人崇尚自由、民主，這次選舉決定台灣的未來，年輕朋友一定要站出來

，用3張選票守護台灣。

(中時 )