205廠4大癌症篩檢 為同仁健康把關 17:582020/01/09 中時 柯宗緯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 205兵工廠4大癌症篩檢，為同仁健康把關。（205兵工廠提供／柯宗緯高雄傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 205兵工廠4大癌症篩檢，為同仁健康把關。（205兵工廠提供／柯宗緯高雄傳真） 為加深官兵同仁對癌症防治之認知，軍備局生製中心第205廠今（9）日邀請國軍高雄總醫院癌症篩檢小組蒞廠，進行子宮頸癌、乳癌、大腸癌和口腔癌等4種癌症篩檢，呼籲官兵同仁注重自身健康，為官兵同仁健康把關。 205廠表示，子宮頸癌、乳癌、大腸癌和口腔癌等4大癌症，政府依不同年齡補助免費篩檢，特別邀請高雄總醫院癌症篩檢小組前來服務，免去官兵同仁舟車不便，維護全體同仁健康。 (中時 ) #同仁 #癌症 #篩檢 #官兵 #健康 也許您會感興趣 推薦閱讀 天菜正妹狂被陌生人求婚 原因令人鼻酸 08:282020/01/05 日常 武漢不明原因肺炎 菲律賓加強入境旅客篩檢 21:132020/01/05 國際 談制勝經營之道 事必躬親 做的比同仁多 04:102020/01/06 財經要聞 三節赴離島慰問 應可取消 01:062020/01/06 政治要聞 神威顯赫 警所長替同仁點光明燈祈求執勤平安 16:392020/01/06 社會 1次搞懂癌症細胞療法3段收費 10:502020/01/07 財經 降膽固醇又防癌 就吃這款蔬菜 19:442020/01/07 生活 微風擴大生態圈 力拚超零售 04:102020/01/08 財經要聞 六年發三億獎勵留任!永慶房屋幸福成家基金助同仁人生圓滿! 11:282020/01/08 財經 川普推文還好 600官兵開赴中東 04:092020/01/09 話題觀察 生活熱門新聞 雞蛋和蜂蜜要放冰箱？ 營養師：這樣做才對 - 生活 陳樹菊挺韓被罵「智力不足」 韓國瑜回應太猛了 - 生活 新年開工小心！命理師曝這些生肖會正沖 - 生活 全家PK小7咖啡誰好喝？網友竟一面倒愛上它 - 生活 吃泡麵恐成木乃伊？ 食藥署揭真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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