205兵工廠4大癌症篩檢，為同仁健康把關。（205兵工廠提供／柯宗緯高雄傳真）

為加深官兵同仁對癌症防治之認知，軍備局生製中心第205廠今（9）日邀請國軍高雄總醫院癌症篩檢小組蒞廠，進行子宮頸癌、乳癌、大腸癌和口腔癌等4種癌症篩檢，呼籲官兵同仁注重自身健康，為官兵同仁健康把關。

205廠表示，子宮頸癌、乳癌、大腸癌和口腔癌等4大癌症，政府依不同年齡補助免費篩檢，特別邀請高雄總醫院癌症篩檢小組前來服務，免去官兵同仁舟車不便，維護全體同仁健康。

(中時 )