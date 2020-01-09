仿洪通畫室的小屋，牆面畫作與原畫頗有出入。（黃茜芳提供／李怡芸台北傳真）

洪通在一夕爆紅後仍潛居畫室，貧困卻專注於創作。（黃茜芳提供；李賢文攝／李怡芸台北傳真）

「洪通就應該是台灣的洪通，不用冠上『東方的畢卡索』或『台灣的馬締斯』，也能很響亮。」策展人、藝術書寫者黃茜芳如是說。今年逢洪通百歲誕辰，黃茜芳有感於自其1987年過世後，紀念展甚少，台灣可引以為傲的素人藝術家也漸漸被遺忘。

黃茜芳指出，近日她舊地重訪，當年洪通的畫室早已不復見，卻在一旁另建了一間小屋，依洪通的畫作彩繪，卻又未見洪通畫作應有的精神與原則，黃茜芳舉例：「洪通畫人頭，必定正臉，五官清晰，且人像一定是從頭到腳完整畫出。」反觀新建的仿洪通畫室小屋，只將人像截取了局部，且出現藍臉人像，都絕非洪通的作品會出現的樣貌，讓她感慨：「太醜了，簡直應稱之為偽作。」

黃茜芳指出，今日台南北門區南餛鯓，雖是洪通故里，村裡也有許多彩繪了洪通的屋舍和紀念館，但所謂的「洪通村」其實未能真正展現洪通作品及其生活，例如現今仿畫室的小屋，未按照原畫比例和顏色製作，儼然如同古董店內的偽畫。她也感慨洪通生前便是受人誤解的藝術家，卻開展出具台灣性與主體性的藝術，在台灣一片地方創生，尋求人文資源的同時，更應尊重前輩藝術家的原作精神。

「他常被誤會，說他喜歡看美女，動不動就說要娶『細姨』，其實他就是愛看歌仔戲的美女，他畫中的美女，其實都是歌仔戲小旦。」黃茜芳又指出：「洪通的畫作顏色、線條獨到，甚至大膽嘗試用生殖器等身體部位作畫，但很多人像看猴子般看他，稱他靈異畫家，實則是他童年喪母，難過時就會一個人蹲在墓地。」被捧為素人藝術家爆紅而躲著世人的洪通，晚年專心潛居畫室創作，多只喝蜜豆奶裹腹，身形日益消瘦。

洪通爆紅後許多人捧著重金要買畫，但洪通堅持不賣，在他身後，估計共傳下300多張畫作，但黃茜芳也指出：「洪通是翹著二郎腿，手裡還夾著煙，自己一人在畫室，睡夢中就走了。然而隔天他兒子趕回去，已有畫作被偷。」黃茜芳感慨除了在其逝世10周年時，其字洪世保曾舉辦紀念個展，至今藝術界對洪通的論述與認識仍太少。

台南市立美術館則指出，今年已然籌畫《洪通百年紀念展》（名稱暫定），並於去年8月已赴相關典藏現場查看了30餘件作品，典藏狀況良好，也進行了作品整理；預計今年10月將開展，並舉辦「洪通與台灣70年代鄉土運動」跨域研討會，另一方面也彙整畫冊與相關研究資料，再次將洪通的作品與藝術價值，推介給台灣新一代觀眾。

(旺報 )