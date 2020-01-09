演唱會舞台上歌手的表演桌上，或是舞台劇等大型演出的控台上，為什麼總是能見到MacBook上蘋果LOGO的身影？到底在專業音樂工作者以及舞台劇、音樂劇工作者，還有幕後工作人員（包含導播、音控師、燈光師、舞台總監等等）的Mac以及隨身iPad中，有哪些專業軟體的輔助，讓他們可以完美呈現一場令人驚豔的演出？透過直擊音樂劇《台灣有個好萊塢》開演前的幕後彩排工作，帶你一起來了解，踏入廣闊的音樂世界。

iPad以及MacBook不僅是改變許多設計師、剪接師，還有上班族、學生們的日常生活，發展已久的App Store及軟體生態，也是讓IPad以及Mac能被專業音樂工作者還有舞台劇、音樂劇工作者信賴的原因。去年在台灣一票難求的原創音樂劇「台灣有個好萊塢」近期正在國家戲劇院加演，滿足劇迷的期待。到底幕後工作人怎麼完成他們繁重且複雜的工作呢？

在今（9）日的演出前，特別有個機會可以採訪《台灣有個好萊塢》的幕後工作團隊，談到他們如何利用嶄新的數位工具，例如iPad以及MacBook Pro等等，完成彩排準備與現場表演的需求。透過三個不同角色的幕後工作人員的分享，可以一窺音樂劇的神秘幕後。

＊作曲、音樂執導 王希文：forScore 強大的樂譜管理工具

《台灣有個好萊塢》是一齣音樂劇，劇中有近20首原創歌曲，需要透過樂手搭配現場舞台劇演員一同演出。本劇音樂執導 王希文分享到，以他本身的工作而言，forScore （iPhone / iPad App）的管理功能可以協助他妥善管理樂譜。過去他彩排時需要拿著一大本樂譜，並且在彩排時發現需要修改之處就摺頁，事後再花時間紀錄要修改之處。而有了forScore，搭配Apple Pencil，他可以快速寫下樂譜表現的強弱、加上樂譜專用符號（例如高音譜、低音譜記號、升降記號等等），完整紀錄每一次彩排後對於音樂表演上的創意以及需要修改之處，且不會像過去還會擔心單張紙本樂譜不見，而讓心血付諸東流。透過雲端儲存服務的輔助，也可快速將公版樂譜分享給所有樂手，不僅工作效率高，也更為環保。

《台灣有個好萊塢》音樂執導 王希文使用forScore管理音樂劇龐大樂譜。（黃慧雯攝）

此外，王希文也分享到，forScore 還可以匯入音樂檔，並且可即時調整播放速度還有升降KEY的功能，對照樂譜就可以感受實際上音樂的表現，對於音樂學習，或者是要激發音樂創作靈感等等，都有很大的幫助。是一款整體上功能非常完整且強大的樂譜管理工具。

＊音場音效設計 洪伊俊：QLab 讓現場演出更流暢

負責《台灣有個好萊塢》音場音效設計 洪伊俊則分享到，工作上他會使用QLab這款軟體（Mac Only）。QLab目前已經更新到第四版，主要功能可以管控表演場地的音效輸出。像是較為基礎的iTunes、Media player 這一些軟體只能兩軌（左右聲道）的音效輸出，但是在劇場或是演場會的表演場地，這些基本的軟體就無法辦到，就得靠更專業的QLab來執行。

當音控台與表演場地的喇叭連接起來之後，再將QLab以及音控台之間串連起來，便可在QLab當中控制每一個在音樂劇中要出現的音效（非由樂手呈現的部分），包含國家戲劇院歡迎觀眾的歡迎詞、舞台劇要開演前的觀劇提醒還有其他要播放的音樂，都可在QLab中控制在各個喇叭播放的音量與效果。這些當然也可以透過音控台來操作，但是因為不同音效的需要的音量還有輸出的喇叭不同，音控師利用推軌就很難一次到位，更何況他還需要控制演員的麥克風音量等等，有了QLab可以系統化的排序每一個要播出的音效與音樂，並且還能加入fade in/fade out等效果，對於戲劇或音樂在現場演出時的工作有很大幫助。

《台灣有個好萊塢》音場音效設計洪伊俊透過QLab一手掌控音效輸出，讓音樂劇現場演出更順利。（黃慧雯攝）

＊聯合音樂執導暨排練伴奏 張玉玫 (May)、譜務、作曲助理 朱彩蓁：MainStage 讓樂手更多工

為了讓音樂劇更有質感，《台灣有個好萊塢》也有現場樂手在戲劇院的樂池中現場演出。但是樂池場地有限，如果要在有限的人力以及表演樂器的輔助下，如何放大每一個樂手的價值與能力？透過MainStage （for Mac）就能辦到。

本劇的譜務、作曲助理 朱彩蓁指出，MainStage 可以透過外接不同踏板，來調整音量、換音色，當然也可搭配彈琴必備的延音踏板。而聯合音樂執導暨排練伴奏 張玉玫則指出，MainStage 還可以把電子琴的鍵盤切分為不同區塊來呈現不同音色，例如左右手彈奏的區域，就可指定發出不同的音色，例如鋼琴聲跟三角鐵的聲音。

《台灣有個好萊塢》聯合音樂執導暨排練伴奏 張玉玫 (前)、譜務與作曲助理 朱彩蓁在樂池中，運用MainStage呈現各類樂器效果。（黃慧雯攝）

MainStage應用場景。（黃慧雯攝）

王希文提到，事實上在音樂劇現場演出時，樂手都十分忙碌，不僅要忙著演奏，還要翻譜。這時候透過MainStage的踏板功能，就可以快速協助更換音色，也可以避免出現錯誤（需要的音色在MainStage當中可以依照歌曲順序排列，且加入該首曲子需要的音效）。若沒有MainStage這一類的工具，簡言之如果要在音樂劇中呈現某一種樂器的聲音，就需要請一位專業樂手，而很可能整齣劇他只需要彈奏很短的時間，其餘時間都是閒置的，很不經濟。這一類的需求，如今就可以透過MainStage（透過切換音色）來達到，也可以讓音樂劇納入更為現代的音樂元素，有不少的優點。此外，MainStage也可以輸入更多自行準備的音效，在原本電子琴就可以呈現的音效種類外，放大應用的可能性，對於音樂創作與表演來說，都更有利。

王希文以及相關幕後工作人員不約而同的指出，事實上包含QLab、MainStage以及forScore都是當前百老匯製作公司團隊慣用的專業級軟體，也是大型演唱會、舞台劇、音樂劇等表演中幕後團隊的慣用軟體，透過這些軟體與工具（iPad/MacBook Pro）的輔助，可以提升工作效率，發揮事半功倍的效果。

(中時電子報)