中華開發金控9日公布2019年12月份自結稅後獲利10.85億元，累計全年稅後獲利達128.50億元，每股盈餘0.88元。全年獲利相較去年成長64％，更創下近13年新高；2019年底每股淨值亦提高至12.86元。子公司商銀、證券、資本、壽險四大引擎獲利逐漸展現綜效，未來將持續強化各子公司業務競爭力、產品開發力及銷售力等，深化客戶經營及營運規模，以提高長期穩定的獲利能力。凱基銀行12月份的業績，包含淨利差、手收及金融交易保持穩定貢獻，單月稅後獲利2.67億元，累計全年度稅後獲利36.06億元，相較於去年成長幅度達68％。另外致力於運用數位及內部流程簡化、推出友善社會的實體分行Open Banking新體驗、並於年底推出速還金及與台灣之星合作的個人信貸專案，希望帶給客戶嶄新體驗。

凱基證券因經紀、債券、承銷等業務皆有獲利貢獻，單月份稅後獲利5.71億元，累計全年度稅後獲利60.62億元，相較於去年成長幅度達61％。凱基證券持續發展財富管理等手續費收入業務，債券、投資銀行及衍生性商品業務獲利均有大幅進展，除台灣市場成長外，海外子公司包括香港、印尼及泰國等，獲利已達全公司獲利20％，凱基證券將持續國際化發展，保持亞洲區域型券商的優勢領先地位。凱基投信於2019年管理資產規模達1,729億元，較去年底成長幅度達438％。

中華開發資本獲利動能來自投資部位評價回升，12月份稅後獲利3.61億元，累計全年度稅後獲利22.78億元，約略與去年持平。開發資本持續推動資產管理業務，於2019年完成募集人民幣生醫基金，總資產管理規模達新臺幣398億元。

中國人壽12月因提存保單準備金之財務壓力較重，虧損5.02億元，累計全年稅後獲利135.98億元，較去年成長34％，12月底總資產已突破2兆元。

(工商 )