投資保證獲利就是觸犯天條。金管會9日正式回應，投資就是不得保證獲利，若街口要推出投資基金最少有年化收益率1.5％，則連金融監理沙盒都不用進去，因為不可能調整此法規精神，同時街口在捷運站的相關廣告應儘速下架。

證期局副局長張振山表示，依據投信事業管理規則19及22條，投信不得使人誤信能保證本金的安全或保證獲利，也不能約定或提供特定利益、對價或負擔損失，來促銷受益憑證，所謂「保證獲利」就不是投資，法規也不會修正此精神，這部分也不能進沙盒實驗，因此與街口溝通後，相信街口會調整相關作法。

由於不得使投資人誤信有保證獲利，因此街口在捷運站刊登投資基金可有年化1.5％收益的廣告，街口也已承諾證期局會儘快下架，未來各式金融商品與作法一定會合法合規才會推出。

張振山亦表示，投信公司對客戶要開戶建有防火牆，基金保管銀行在受理投資資金時亦有防火牆，因此不合法的投資不可能「硬上」。也就是街口在取得金管會認可前，這次新的託付寶服務或平台，是不得上市。

街口以透過託付寶架構投資基金，可由街口透過信託架構及投次操作提供年化收益率1.5％，若投資報酬率超過的部分就是屬於街口，即投資人無論投資多久、何時進出，收益率年化就是1.5％。

由於投資不得保證獲利，同時張振山亦表示，現行沒有任何一項投資是投資報酬率高出約定的部分，由銷售機構或投信收走；若街口提供1.5％，是否違反銀行法的違法承作存款，金管會亦表示，違反投信管理規則，也可能同時違反銀行法，兩法可以併行運作。

張振山表示，監理沙盒已有好好投資在實驗基金換基金的投資機制，也有群益證券及群益投信在實驗投資資金縮短交割天數，若街口有其他創新想法，也可申請進沙盒。不過若是投資要保證獲利這塊，是不可能獲准進沙盒。

(工商 )