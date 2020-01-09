曾被譽為「最美士官長」的劉香慈，在2016年結婚後，就把生活重心放在家庭，上個月也帶三歲多的兒子去看恐龍展覽，昨（7）日她上《請問你是哪裡人》時提到已有七個多月的身孕，每個月都會很固定去產檢，遵循醫師的指示，補充足夠的營養，過完年就準備待產。

她笑說照超音波時還特別叮嚀醫生不要破哏，要很保密地不公布胎兒的性別，原來她是受到Janet的影響，認為猜性別是個很有趣的過程，「我覺得要玩一下呀！有些朋友就會用我肚子是尖或圓來判定我是生男生女。」她提到生男生女都很好，「不然小孩以後看到影片或採訪，看到他出生時的性別跟我預期不同的話，怕小孩心裏會難過。」

她現在準備的嬰兒用品偏向中性顏色如白色、米色，「就算生出來後發現是生女兒，用網路下單隔天就會送來，買東西真的很快！之前的嬰兒車都還保留著能用。」四肢纖細的她說懷孕這段時間完全都不會孕吐，至於要不要再拼第三個孩子，她笑笑說：「一切看緣分。」

(中時 )