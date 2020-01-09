國民黨雲林縣第一選區立委候選人張嘉郡爆對手蘇治芬去年11月30日虎尾大造勢時，麥寮第11車內涉嫌每人發1000元走路工，提供影片告發，下午並號召支持者到雲林地檢署要求檢方盡快偵查。蘇傍晚找來該車許姓車長，許強調該車上沒人穿側條紋運動褲，該影片顯然造假，蘇指張變造證據，提告加重誹謗，誣告、意圖使人不當選等。
張嘉郡提供一段影片，指稱是蘇治芬去年11月30日虎尾大造勢後，在其動員的麥寮第11號遊覽車上拍攝到的影像，當中有人說「我多打1個勾」「我打3個」「多給他打1個勾勾又多1000」等語。
張嘉郡將影片交給警方告發，下午並號召近百支持者到雲地檢，要求檢方盡快偵查。張痛斥蘇打著民主家族旗幟，大行違反民主的行為，質疑蘇發走路工，是假造勢、真買票。
蘇治芬火速找來當天造勢麥寮第11車許姓車長，許表示車上都是他住板橋的姑姑等親友以及員工，都是他很熟的人，張影片內說話的聲音很陌生，尤其是那位穿側條紋黑色運動褲的人，當天該車上根本沒人穿運動褲，他是六輕外包商，為了安全起見，廠方規定只能穿牛仔褲，才不易因電焊或被化學液體所傷。
蘇治芬強調，當天麥寮動員約40輛遊覽車1600人，很歡迎檢方約談這1600人調查，釐清真相，對手變造證據、移花接木，惡意抹黑栽贓，已經嚴重傷害她的名譽及選情，遞狀告張違反《選罷法》、加重誹謗、誣告等
(中時 )
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