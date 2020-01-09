這兩天北、高兩地都有大型選前造勢晚會，警政署9日表示，今晚台北市韓國瑜陣營的凱道造勢晚會，預計動員1200名警力維安。10日選前之夜，台北市將動員3652名警力，高雄2293名警力。警政署長陳家欽透過視訊會議，對全國警察機關首長強調，剩兩天選舉維安工作，每場都是硬戰，每場都須縝密規畫，落實執行，所有維安警力應留意每個細節，務必做到滴水不漏，圓滿達成任務。

陳家欽也表示，警察要嚴守行政中立，假訊息案件的查處，以涉及選罷法會影響候選人當選或不當選為查處重點，受理報案後積極偵辦，避免影響選舉的正確性。在查處假訊息案件，均秉持行政中立原則，受理報案並完成調查程序，依法移送。

而投開票當天將動員全國6萬5000名警力，確保投開票秩序平順，負責警衛同仁要配合選監人員執法，協助維護現場秩序，有任何突發狀況，由事故處理小組立即排除，必要時應通知檢察官到場指揮。

開票後也不能鬆懈，包括選務機關、政府機關、法院、檢察署、黨部、候選人或重要政治人物住所，預控必要的警力加強安全維護。必要時以高密度見警率加強巡邏，防範藉機滋事、破壞或暴力事件發生。

(中時 )