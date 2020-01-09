台南市長黃偉哲為鼓勵首投族及市民參與選舉投下神聖一票，今日帶領市府團隊前往台南高鐵站發放投票須知。(曹婷婷攝)

後天就是投票日了，台南市長黃偉哲為鼓勵首投族及市民參與選舉投下神聖一票，今日帶領市府團隊前往台南高鐵站發放投票須知，呼籲市民返鄉，千萬不要放棄行使公民權。

台南市政府表示，全台首投族約118萬人，台南市估計有2萬4000多人，為鼓勵市民及首投族參與投票，黃偉哲親自帶領市府同仁在台南高鐵站歡迎市民返鄉投票，並發放投票指南，提供內政部戶政司查詢投票所地點QRcode，掃描後只要輸入個人身分證字號、出生日期及驗證碼，即可知道「選舉權人名冊號次、投票所別及地點」，共發放2000份文宣。

黃偉哲發給許多返鄉台南市民投票「須知三寶」，也就是記得帶身份證、記得帶投票通知單，還有一些選舉應注意事項，並強調這是中性的、中立的，任何有投票權的民眾，行使投票是權利，千萬不要放棄。

黃偉哲向許多返鄉民眾呼籲，多多去投票，因為投票是一個行使公民權的權利，站在政府以及地方政府的立場，也希望大家趕快返鄉投票。不少民眾乍見市長宣導投票，都覺很意外。

今天活動由台南市政府與台南市選舉委員會合辦，主辦單位貼心準備宣導文宣(宣導年曆、投票指南)、台南市觀光導覽圖及台南市109年春聯等素材，由黃偉哲帶領前往高鐵站發送宣導文宣給返鄉民眾，希望藉此宣導首投族選舉權重要性，也讓民眾清楚了解本次選舉種類、領票、圈票及投票程序，宣導選舉人應注意之禁制事項。

市府祕書長兼任臺南市選委會主委方進呈、民政局長兼任臺南市選委會總幹事顏振標也提醒市民朋友，投票時請攜帶投票通知單、印章及身分證，以利選舉作業順利進行。

(中時 )