苗栗縣通霄鎮通南社區活動中心興建工程，9日上午開工動土。（巫靜婷攝）

苗栗縣通霄鎮通南社區活動中心興建工程，9日上午開工動土，規畫興建地上1層樓建築物，基地面積共650坪，建築面積130坪，工程造價1223萬元，預計今年10月完工，將提供里民全新的複合性社區活動中心，同時成為社區居民及長輩們休閒活動好去處。

通南里舊有活動中心位於南華路，使用已逾35年，因空間不敷使用，周邊巷弄路幅狹小且沒有充足的停車空間，每逢辦活動時，容易影響附近居民進出交通，且房舍年久失修、結構耐震不足、牆面滲水、油漆剝落，安全堪虞，當地里長、社區發展協會、民意代表及里民積極陳情，希望另覓地點重建。

通霄鎮公所社會課指出，經地方各界奔走爭取，工程獲內政部同意補助400萬元、縣府補助200萬元、台電核能火力發電工程處中部施工處補助750萬元，並取得國產署同意撥用南勢溪旁公有地重建，經完成都市計畫變更程序後，於去年12月25日順利發包。

鎮長陳漢志指出，新建活動中心設計包含多功能集會及活動、辦公、廚房空間的功能，戶外周圍植栽綠化、設置無障礙停車位，並規畫成立關懷據點或C型長照站，推動各項長照服務政策，讓長輩們在地安老，屆時將提供居民1處集會、聯誼、休閒的多功能場所，凝聚里民情感，傳承在地文化。

(中時 )