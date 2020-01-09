大選在即，僑胞踴躍返國，8日國民黨舉辦四海同心團結造勢大會，國民黨總統候選人韓國瑜與國民黨主席吳敦義均到場向僑胞拜票致意，僑胞踴躍出席，約有七百多人，原本已經算寬敞的室內會場依然塞不下，讓不少人需要坐在會場外看電視螢幕轉播。

吳敦義致詞時喊話請大家政黨票投九號國民黨，總統投二號韓國瑜，他表示這叫九二新共識。因為有九二共識，兩岸談出了ecfa，海峽兩岸和平穩定發展了八年，國民黨追求國泰民安、兩岸和平，請大家支持國民黨，讓國民黨贏得60席立委，在立法院掌握過半席次。

吳敦義還痛批民進黨通過沒有明確定義的惡法反滲透法，影響台商、台生，若國民黨得以獲得多數席次，2／1至立法院報到後，必須利用立法院多數名義否決反滲透法。並呼籲大家下架空心菜，上架中華民國派，別讓中華民國邦交國再減少了。

稍後，韓國瑜也意外現身會場，他指出一般民主國家政府不好是換政府，但這次選舉是中華民國保衛戰，各位僑胞是嫁出去的女兒，希望娘家中華民國能好，過去三年半民進黨執政像金光黨，嚴重傷害自由民主，希望大家稍後也能去凱道的國民黨與韓張配造勢場合，一起努力。

(中時 )