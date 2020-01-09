墾丁H會館推出「避冬專案」。（業者提供／柯宗緯高雄傳真）

墾丁H會館推出「避冬專案」。（業者提供／柯宗緯高雄傳真）

極品佐醬禮盒。（業者提供／柯宗緯高雄傳真）

御品豬腳。（業者提供／柯宗緯高雄傳真）

洋蔥肉拌醬。（業者提供／柯宗緯高雄傳真）

農曆春節即將到來，「國境之南」墾丁勢必又有一波出遊潮。墾丁H會館今年推出「春節避冬之旅超暖」專案，初一至初四9800元起，另也推出年節伴手禮「南島國宴 洋蔥肉拌醬」、御品豬腳禮盒，搶攻過年財。

業者指出，農曆新年推出兩天一夜及三天兩夜專案，2020／1／23~1／24雙人入住，兩天一夜「一泊二食」只要NT$8,000元起，2020／1／25~1／28初一至初四期間也只要NT$9,800元起；而三天兩夜專案也只要NT$16,800起。

為給客戶最直接的感恩回饋活動，凡於全館餐廳、KTV、兒童遊戲室、SPA之當日累計消費滿NT$1,000元即可憑發票至參加抽紅包活動，並可獲得福袋乙個。還有熱鬧的親子DIY活動也將於新春期間登場，房客可免費參加趣味遊戲、還有VR等你體驗，吉祥物Happy、Honey會陪大家舞動迎新春。

此次，H餐廳也特別於初一至初四中午12點至下午3點加開餐期，大人每位NT$620＋10％，兒童NT$450＋10％，晚餐餐期則是大人每位NT$799＋10％，兒童NT$520＋10％，期望讓每位顧客都能來到H會館團圓享受美好假期。訂位專線：08-877-1888轉8551

墾丁H會館用心深根在地農業資源，不管餐飲或是休閒DIY上都會置入屏東農產特色，今年也在過年期間特別推出的極品佐醬禮盒其中，「南島國宴 洋蔥肉拌醬」行政主廚特別將屏東特產的洋蔥融入於肉醬中，匯集香草豬、蔥頭、醬油等食材，以黃金比例調製成為H會館特製洋蔥肉拌醬，香氣濃郁，風味極佳，無論是送禮或是自用都是最佳選擇。

另外也有「皇家御膳 XO辣椒醬」由行政主廚嚴選食材，呈現最真實的原味，除了拌麵佐飯之外，還能搭配其他菜餚品嚐，皆能增添微辣的口感，不僅香氣十足，微辣及鹹香的比例更是平衡得恰到好處，一定要讓他成為家中的人氣佐醬。禮盒內含兩入佐醬，售價NT$999。(佐醬可自由搭配)

伴手禮盒另有御品豬腳禮盒可以挑選，由主廚獨家秘方真空製成，購買後可以隨自己喜好，不管是油炸回溫、以烤箱加熱，或是用現在最夯的氣炸鍋加熱15分鐘，可自行搭配芥末醬及德國酸菜，就能快速上桌，成為零失誤的宴客菜，在農曆年期間更是送禮的好選擇，豬腳每隻1KG±50g，每盒兩隻，售價NT$1,188。訂購專線：08-877-1888轉8551。

(中時 )