南台灣空汙問題近年一直受到關注，台南市南區大忠里長許智雄在研考會智慧中心提供技術協助下，運用內建偵測科技，自費在殯儀館旁設立一支空汙顯示看板，民眾可依據顯示數值，得知空品狀況調整應對作息。

台南空汙平均數值排名6都倒數，除了官方既定的防治改善政策，民間也設法自救，許智雄1年多前自籌經費，在里內啟動計畫，經反覆測試效果顯著。

空汙顯示看板內建偵測系統，除提供PM2.5數值，還有溫度顯示、也提供免費無線Wi-Fi，周遭里內監視器也透過該裝置，回傳里服務中心及警察局，後續將可再導入車牌辨識及火煙偵測等AI辨識功能，打造物聯網概念的智慧城市，成為台南市首創設備。

台南市南區區長蔡秀琴表示，這個成果為公務單位跨部門合作為民服務提供最佳的案例。

許智雄表示，這項創新設備設立地點挑在殯儀館旁，除了因為是里內平時較多人出入的公共地方，也因為館內有一些提供焚燒的火爐，可讓里民對附近的空氣品質更加注意。他說，鄰里的智慧化發展是未來發展方向，空汙顯示看板可將智慧城市的概念落實在民眾的生活當中。

(中時 )