台積電利多消息不斷傳出，先是各大客戶瘋狂下單，7奈米製程滿載，第三季營收94.0億元創下同期新高紀錄，預計今年有望達到每月10萬片~13萬片的產能。台積電去年股價大漲105.5元，雖然除息後表現不佳，但美系外資發布報告指出，台積電今年受到5G題材激勵、AMD拉貨以及HPC成長等3大訂單來源，獲利有望提升3成，並將台積電目標價調至380元，也超出先前外資給出的目標價350元共識。

美系外資研究報告分析，陸美之間的貿易爭端以及科技產業競爭，導致華為以及其他品牌加速5G手機發展，預期每支5G手機半導體價值將提高40%~100%，台積電受到蘋果、華為、聯發科、高通等客戶下單帶動營收成長，加上超微（AMD）市占率提升以及資料中心需求回溫，將帶動台積電高速運算(HPC)晶片成長。

美系外資表示，台積電7奈米需求正式超過供給，台積電極紫外光（EUV）微影技術5奈米製程預計2020年上半年推出，台積電2019年度投資支出提高至140~150億美元、大增40%，暗示成長將加速，2020年~2021年先進製程市占率有望持續攀升，7奈米以下製程將在2021年貢獻台積電營收超過42%。

美系外資預期，2020年、2021年營收將分別成長21%、9%，考量到產能利用率以及先進製程帶動獲利能力，台積電毛利率將超過48%，2020年、2021年每股盈餘預估提高6%、4%。對此，該美系外資將台積電股票維持「買進」評級，目標價從350元上修至380元。

(中時電子報)