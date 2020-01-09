農曆春節將至，新北市衛生局日前抽驗241件應景食材，包含生鮮蔬果、禽畜水產及其加工品、澱粉類製品、醃漬蔬菜、堅果糖果、糖漬鹽漬果實及元宵湯圓等，共5件不合格，即日起衛生所也贈送簡易試劑，供民眾自行快速檢測二氧化硫、皂黃及過氧化氫等添加物是否過量。

新北市衛生局副局長許朝程說明，不合格的5件產品有2件生鮮蔬果農藥殘留超標，分別為黃記米粉湯的「芹菜」芬普尼0.005ppm（標準：0.001 ppm以下）及兩班家公司汐止廠「山東大白菜（進口）」氟尼胺0.03ppm（標準：0.01ppm以下）；2件添加物不合格，分別為金山農會超市「酸菜心」二氧化硫0.096g／kg（標準：0.03g／kg以下）、寬大食品「榨菜絲」防腐劑苯甲酸2.60g／kg（標準：0.6g／kg以下）及二氧化硫0.06g／kg（標準：0.03g／kg以下）；另有1件有名堂台粵菜「竹笙」檢出重金屬鎘5.0 ppm（標準：2 ppm以下）。

許朝程指出，已勒令違規業者下架回收，並移請所轄衛生局追辦，農藥殘留超標者，可依《食品安全衛生管理法》6萬至2億元罰鍰；添加物不合格者依同法可處3萬至300萬元罰鍰；違反重金屬限量標準者，經命限期改正卻屆期不改正者，可依同法處3萬到300萬元罰鍰。

許朝程說，針對年節食品常見的殘留物，新北市製作針對二氧化硫、皂黃及過氧化氫的3種試劑，也標示適用食品及用法，每種各400份，民眾可至全新北29區衛生所索取，送完為止。

(中時 )