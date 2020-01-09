證交所表示，因應農曆除夕暨農曆春節，集中交易市場於1月23日（周四）至1月29日（周三）休市7日，並於2月15日（周六）補行上班，提醒投資人及證券商注意，當日補班，但不交易亦不交割。

(工商 )

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