2／15周六補班 但不交易不交割 18:362020/01/09 工商 呂淑美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，因應農曆除夕暨農曆春節，集中交易市場於1月23日（周四）至1月29日（周三）休市7日，並於2月15日（周六）補行上班，提醒投資人及證券商注意，當日補班，但不交易亦不交割。 (工商 ) #交易 #交割 #投資人 #證券商 也許您會感興趣 推薦閱讀 元大投信 投資ETF參與5G發展 04:092020/01/05 焦點新聞 基富通 加入零手續費大戰 04:102020/01/06 投資理財 元大指享退 一生理財全方位服務 04:102020/01/06 產業特刊 安聯推豐利大盈家商品 04:102020/01/06 產業特刊 殖利率與風險求均衡 多元靈活參與市場 01:062020/01/06 生活新聞 財政部南區國稅局：買賣股票要繳證交稅 15:432020/01/06 財經 櫃買108年度IRS交易系統成交金額前三名：永豐銀、台新銀、富邦銀 18:192020/01/06 財經 ESG量化債券 聚焦高EQ投資術 04:102020/01/07 投資理財 《金融》MSCI新推15支固定收益ESG及因子指數系列 10:172020/01/08 財經 「地王」達新工業72.358億標售案 可望改寫中台灣土地標售新高 17:222020/01/08 財經 財經熱門新聞 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 選前2天中央急撥702億 公務員年終這天入帳 - 財經 - 工商 不再依賴iPhone 蘋果曝驚人數據 再噴新天價 - 財經 台積電3肥單獲利暴衝！ 美系外資再高捧目標價 - 財經 近4兆現金動了！ 傳股神砸錢入股最糟美企 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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