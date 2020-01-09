韓國瑜競選總部9日傍晚在凱道舉辦台灣安全人民有錢勝利晚會，數十萬名支持者到場揮舞者國旗表達支持。（季志翔攝)

國民黨總統候選人韓國瑜今晚在凱道舉辦百萬庶民站出來造勢晚會，國民黨副主席郝龍斌上台助講表示，民進黨治國用騙術，賺錢靠掏空，蔡英文當初當選告訴全國人民會謙卑謙卑再謙卑，執政後是傲慢傲慢再傲慢，用選票賺鈔票，這就是民進黨，尤其是韓國瑜在政見會呼籲蔡英文擱置《反滲透法》，這是人民心聲，結果蔡英文不顧民意強勢通過立法，唯一的方式就是用選票教訓蔡英文。

郝龍斌指出，蔡英文稱經濟變好，台商回流七千多億元，結果一查發現回流匯款是零，這就是騙；她說清廉執政，結果口譯哥年薪四百萬，前北農總經理年薪兩百五十萬，民進黨非常多肥貓躲在國營企業，這是清廉執政嗎？

近期最火紅的就是「卡神」楊蕙如網軍案，郝龍斌說，楊蕙如透過民進黨從政府掏空兩億多元，這樣的做法是不是應該要用選票教訓民進黨跟蔡英文，把騙選票賺鈔票的民進黨下架。

郝龍斌表示，政見會韓國瑜謙卑請求擱置《反滲透法》，這是人民心聲，但蔡英文有聽到嗎？蔡英文完全不顧民意，民進黨團用多數暴力去年底強勢通過《反滲透法》，完全不在乎民眾需求，我們唯一的方式就是用選票教訓蔡英文，現在反攻號角響起，閃電攻擊時間到了，呼籲團結起來下架蔡英文。

(中時 )