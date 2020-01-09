選舉倒數1日，高雄市第一選區國民黨立委候選人王齡嬌9日進行美濃客庄的掃街拜票，沿途受到鄉親熱烈歡迎，紛紛跑出家門口比出2號手勢，高喊「凍蒜」，希望王齡嬌當選後，趕快協助大旗美鄉親完成86快速道路、內門動物園等建設及解決美濃野蓮缺工問題。

王齡嬌因鼓吹86高架快速道路興建，而讓內門區石頭里長稱她為「86立委」，將興建完成86快速道路的期望託付給王，王齡嬌也在直播與政見發表時允諾，若自己當選立委，未能在二年協助86高架快速道路的經費與評估案完成，自己就立即辭去立委職務。

去年韓流席捲高雄，讓市長韓國瑜更意識到蛋白區的問題首重交通、觀光、教育及農業，而這四點正也是王齡嬌此次參選的主要政見。

9日掃街拜票上，王齡嬌的拜票車隊來到美濃區，不少鄉親紛紛主動走出家門比出2號手勢，美濃客家鄉親表示，他們皆被王齡嬌勤跑、認真與務實的態度感動，呼籲選民這次不要再被民進黨騙了，要聯合轉向投給韓國瑜、王齡嬌。

選民也指出，現任立委的脫序行為已經令他們覺得反感與厭惡，也因此，希望能有更優秀、更理想的候選人來幫大旗美地區建設，期盼王齡嬌當選立委後，能好好用心耕耘，為地方建設。

(中時 )