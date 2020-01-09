「亞洲學生交流計畫」邀請多國海外學校與高雄市學校進行交流，其中小港高中與印尼姐妹校SMA Labschool cibubur師生，每年皆會拜訪義守大學，今年義大廚藝學系專業技術教師李建生特別傳授手做點心技法，讓學生增長知識，有吃又有拿。
義大已連續5年舉辦高中生交流活動，不同於過往的參觀校園，義大休閒事業管理學系主任江育真邀請李建生開設烘培課程，李老師製作餅乾與馬德蓮外，也拿出自己製作的棉花糖請同學品嘗；李建生老師強調，此次選用添加物較少的甜點做示範，一方面方便在家能輕易完成，吃起來也較無負擔。
休管系主任江育真表示，為了讓印尼高中生更能理解烘焙做法，特別集合10位義大休管系、餐旅管理學系、廚藝學系及國際學院印尼同學擔任志工，協同教學，也讓彼此增加更多交流機會。
來自印尼姐妹校的SMA Labschool cibubur老師Sondy表示，很開心能帶學生造訪義大，聽聞李建生是很有名的甜點師傅，學生有機會近距離與大師學習，替他們感到開心；印尼高中同學Lzzy指出，透過李老師的專業指導，並與同學們共同完成，很有成就感；小港高中同學吳咸宗說，因與印尼同學同組，藉此結交新朋友，很喜歡大家團結合作的感覺。
(中時 )
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