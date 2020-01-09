鹿港慶端陽，入選「臺灣觀光雙年曆」。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

二水國際跑水節，入選「臺灣觀光雙年曆」。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

臺灣米倉．田中馬拉松，入選「臺灣觀光雙年曆」。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

掀開2020至2021年「臺灣觀光雙年曆」，引起了陣陣驚艷，太有魅力是在哪裡啊？竟然彰化縣四大節慶活動都入選了，鹿港慶端陽、二水國際跑水節、臺灣米倉．田中馬拉松、2020花在彰化，召喚著旅人的夢想。

彰化縣政府向交通部推薦彰化縣四大節慶活動，傳好消息，「鹿港慶端陽系列活動

」、「二水國際跑水節」、「臺灣米倉˙田中馬拉松」及「2020花在彰化」參加2020至2021年「臺灣觀光雙年曆」活動遴選，透過嚴謹評選，「鹿港慶端陽系列活動」仍持續入選國際級活動，新入選全國級活動「二水國際跑水節」、「臺灣米倉˙田中馬拉松」及「2020花在彰化」等3項活動，亮眼活動打響彰化知名度也很吸睛，今年活動將持續精采，歡迎大家前來彰化遊玩體驗。

「鹿港慶端陽系列活動」，自2006年擴大舉辦以來，已成為國內重要的節慶活動之一，以行銷鹿港古蹟、人文、工藝、文化、美食等為主，更名列交通部觀光局「全國12大節慶活動」之一。

「臺灣米倉˙田中馬拉松」，名列為台灣四大馬拉松賽事，擁有最富人情味馬拉松的美名；「二水國際跑水節」是一個深具歷史故事，闡揚先民鑿水圳開發彰化平原的節慶活動，兩個活動的辦理地點，更雙雙入選今年的經典／山城小鎮，可謂是雙喜臨門。

「2020花在彰化」今年首度打造兼具視、聽、嗅、味、觸五感體驗的花卉主題館，推出「農業療育」體驗，館內更有網美拍照花牆、仙人掌多肉區、食農教育DIY區，賦予遊客嶄新體驗。夜間更融入大量花卉及浪漫元素，結合水舞的演出，打造花影水舞燈區，並結合各式互動裝置設計，讓民眾擁有身歷其境的感受。

彰化縣府城市暨觀光發展處表示，縣府的努力獲得肯定，即將到來的「2020花在彰化」，自1月25日至2月9日共16天的活動，也歡迎全國民眾一起來彰化走春，感受彰化人的熱情與旅遊的美好。

(中時 )