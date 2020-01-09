全媒體大樓建置後，讓世新主持播報課程專業程度再度升級。（世新大學提供／李侑珊台北傳真）

迎接大數據時代來臨，世新大學今年度主推「數據智能結合各專業」，透過校內專業師資及AI技術，帶領世新學生迎向世界、與國際接軌。

世新大學表示，繼「全媒體大樓」於去(108)年4月建置完成，也於同年8月在管理學院3樓建置了VDI（Virtual Desktop Infrastructure）教室-「雲端數位學習中心」，讓師生們使用最新的VDI技術，透過跨平台與裝置的連線方式，讓服務、學習不受時間地點的限制，徹底翻轉傳統的電腦教室。

世新大學提到，透過大數據中心開設的資料分析相關課程，讓學生畢業前即可學會Python語言，也持續規畫多項創新課程，除了對應全媒體大樓設備之媒體產製課程，世新亦積極培養學生跨域能力，108學年度共開設18個跨領域學分學程，融合傳播元素與系所專業，建立跨域整合的教學環境，包含智慧物聯網實務微學程、財經新聞學程、運動傳播微學程等，奠定世新學子未來就業的基礎能力及跨域力。

世新大學指出，校方投資基金103-108學年度已實現損益達4.2億，即是運用財金系的跨域能力，世新大學更規畫「全媒體識讀」、「運算思維與程式設計」兩門必修通識課程，讓學生們掌握時代脈動，在社會、甚至國際上輕鬆立足。

世新大學表示，近年校內各系所均開始投入以 AI 技術為核心的研究專案，除彌補產業研發能量不足外，也可培育企業所需的AI人才。為此打造整合Nvidia V100、P40 等高效能GPU 卡的虛擬桌面環境－世新學習雲平台，除讓虛擬電腦教室的使用頻率大幅提升，也能機動調整影片製作、AI訓練所需的運算資源，滿足多元應用需求。

世新大學強調，堅持「數位傳播貫穿各學門，數據智能結合各專業」為辦學特色，以傳播為教育及學習之基礎，提升學生的溝通及跨領域能力，並建置雲端數位學習中心、CNN新聞資料庫等專業設備及頂尖師資，融合傳播元素與系所專業，建立跨域整合的教學環境，培養全傳播、全方位的專業人才，打造傳播跨界超能力。另外為了因應時勢，口語傳播學系將於109學年度正式更名為「口語傳播暨社群媒體學系」、英語學系也將申請於110學年度更名為「英語暨傳播應用學系」，完整落實世新大學「數位傳播貫穿各學門」之辦學特色；資訊管理學系之網路科技組也將申請更名為「智慧網路應用組」，以盼教學內容能夠讓學生準確抓住產業趨勢，畢業即就業。

世新大學指出，2019年正式啟用的「全媒體大樓」是國內公私立大學中，唯一擁有與業界同步，最先進設備的建築物之一。全媒體中心分為地上8層、地下2層之全數位型建築，每一層樓都有開設相對應的課程，並大量播放學生及校友作品，以期帶動全校全媒體教學多方位發展，培育並持續創造多元化影音作品，更與知名電影阿凡達後製團隊Glassbox技術合作，建置一座具備高端虛擬，結合紅外線高速攝影動捕的好萊塢等級設備，能錄製即時合成影像，翻轉傳統作業流程，促進虛實影像整合運用。強強聯手之下，勢必將成為名符其實的「亞洲夢工廠」，為影視界培育出新一代國際人才。

(旺報 )