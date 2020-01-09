民進黨立委鍾佳濱在副總統候選人賴清德陪同下車隊遊行，支持者拿著加油棒熱烈回應。（林和生攝）

民進黨立委鍾佳濱在副總統候選人賴清德陪同下車隊遊行，支持者拿著加油棒熱烈回應。（林和生攝）

選舉進入倒數，各選將不約而同透過車隊遊行方式進行選區地毯式拜票，屏東立委第一選區國民黨候選人葉壽山9日展開屏北11鄉鎮市大掃街，更用國台客語跟選民搏感情；爭取連任的民進黨立委鍾佳濱則在副總統候選人賴清德陪同下，呼籲選民一定要出來投票。

藍營車隊上午從屏東市總部出發，經長治、鹽埔、高樹等鄉，下午再繞回鹽埔、里港、九如，沿途經過客家鄉，陪同的屏東縣議員宋麗華特地以客家話向鄉親問候，葉壽山強調，每張選票都是改變屏東、改變國家命運的關鍵一票，呼籲鄉親11日一定要去投票。

葉壽山有感而發地說，連日來不論是徒步進入市場、公園、巷弄家戶拜訪，或是單車及車隊掃街，就是希望憑著一步一腳印務實態度，獲得更多選民的支持和認同，讓屏東體育科技產業園區能夠成型誕生，提供更多屏東年輕人在地就業的機會。

鍾佳濱在選戰尾聲，他透露自己現在每天只做2件事，除了在鄉村地區車隊遊行，晚上則是選在選區票倉屏東市，挨家挨戶拜託民眾，為了台灣、為了下一代，一定要出來投票。

賴清德則說，鍾佳濱在立法院是評鑑第一名立委，在屏東爭取建設更是不遺餘力，雖然對他有信心，不過還是步步為營，最後時刻一定要到這選區，希望大家都能出來投票，絕對不能大意，用3張選票來護台灣。

(中時 )