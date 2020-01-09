韓國瑜場的「夢時代前台糖物流園區」交管措施。（交大提供／柯宗緯高雄傳真）

韓國瑜場的「夢時代前台糖物流園區」交管措施。（交大提供／柯宗緯高雄傳真）

蔡英文場的「捷運鳳山西站旁廣場」交管措施。（交大提供／柯宗緯高雄傳真）

明晚是選前之夜，藍綠總統候選人決戰港都！國民黨韓國瑜選在「夢時代前台糖物流園區」，對上民進黨的蔡英文在「捷運鳳山西站旁廣場」舉辦選前之夜造勢晚會，預料吸引數10萬民眾參與，高市交通大隊警方也公告交管措施。

一、「夢時代前台糖物流園區」：

(一) 第一階段：

1.封閉中華五路(正勤路至時代大道)南北雙向全線道；疏導所有車輛改道正勤路、時代大道。

2.封閉中華五路939巷(成功、939巷進行管制)，只出不進。

(二) 第二階段：

1.封閉中華五路(正勤路至時代大道)南北雙向全線道；疏導所有車輛改道正勤路、時代大道。

2.封閉中華五路939巷(成功、939巷進行管制)，只出不進。

3.封閉時代大道(中華路至成功路段)，只出不進。

(三) 第三階段：中華五路(正勤至凱旋路)、時代大道(中山至成功路)進行管制(只出不進)疏導散場人潮、車流。

(四) 各階段管制時間依人潮多寡彈性管制。

二、「捷運鳳山西站旁廣場」：

(一) 管制階段：

1.封閉議會路(自由路至光華路)南北雙向全線道路；疏導

所有車輛改道自由路、光華路。

2.封閉議會北路(青年路至議會路)，只出不進。

(二) 階段管制時間依人潮多寡彈性管制。

三、大眾運輸規劃：請參加民眾盡量搭乘捷運紅、橘線，至各站下車步行前往及離開。

（一) 夢時代前台糖物流園區：民眾搭乘至捷運紅線至R6凱旋站，步行至造勢晚會現場。

（二) 捷運鳳山西站旁廣場：民眾可搭乘捷運橘線至O11鳳山西站，步行至造勢晚會現場 。

四、停車規劃：

利用八大捷運停車場轉乘進入會場，包括R24捷運南岡山站、R21捷運都會公園站、R16台鐵新左營捷運站、R13捷運凹子底站、R4捷運小港機場站、OT1捷運大寮站、O4捷運市議會站及台鐵鳳山車站等處停車轉乘捷運抵達集結點。

本活動參與民眾甚多，請市民朋友多加利用大眾運輸工具(捷運)；另自行開（騎）車者請配合員警交通管制作為，必要時提前改道行駛，以減少交通管制所造成之不便。

(中時 )