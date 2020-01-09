去年全球天災損失 高達1,500億美元 18:152020/01/09 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 全球最大再保公司之一的慕尼黑再保（Munich Re）最新統計顯示，2019年全球因颶風、野火和水災引起的災損高達1,500億美元。近十年來與氣候變遷直接關聯的天然災害不斷增加，未來對經濟與企業造成的損失只會有增無減。 慕尼黑再保8日（周三）表示，全球一些地區因氣候引發天災，頻率與強度都持續提高。該公司首席氣候學家勞赫（Ernst Rauch）接受CNN Business訪問時表示，依照過去十年的觀察，氣候引起的災損愈來愈高，預期2020年也會呈現這趨勢。 (工商 ) #全球 #再保 #氣候 #慕尼黑 #公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 《航運股》全球最安全航空公司，長榮航排第三名 07:452020/01/06 財經 遠航欠薪5000萬遭罰150萬元 創前所未有裁處紀錄 17:132020/01/07 生活 遠航積欠薪水嚴重違法 北市勞動局重罰150萬元 17:432020/01/07 生活 遠航若被廢照 產險：已賠付旅綜險理賠 不用返還 18:352020/01/07 財經 信保推送保即時通 力挺中小企成獨角獸 04:102020/01/08 金融．稅務 建設公司老闆涉地下匯兌6.2億 嘉義地檢聲押 13:312020/01/08 社會 東典光電上櫃案 審議通過 18:452020/01/08 財經 歐盟氣候監測機構：2019年史上第2熱 僅次2016年 22:162020/01/08 國際 美伊紛爭未解 全球股市震盪 22:272020/01/08 財經 軟銀支持的新創公司相繼裁員 18:152020/01/09 財經 財經熱門新聞 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 選前2天中央急撥702億 公務員年終這天入帳 - 財經 - 工商 不再依賴iPhone 蘋果曝驚人數據 再噴新天價 - 財經 全台最大店面春節前開幕？鼎泰豐說... - 財經 近4兆現金動了！ 傳股神砸錢入股最糟美企 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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