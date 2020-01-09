全球最大再保公司之一的慕尼黑再保（Munich Re）最新統計顯示，2019年全球因颶風、野火和水災引起的災損高達1,500億美元。近十年來與氣候變遷直接關聯的天然災害不斷增加，未來對經濟與企業造成的損失只會有增無減。

慕尼黑再保8日（周三）表示，全球一些地區因氣候引發天災，頻率與強度都持續提高。該公司首席氣候學家勞赫（Ernst Rauch）接受CNN Business訪問時表示，依照過去十年的觀察，氣候引起的災損愈來愈高，預期2020年也會呈現這趨勢。

(工商 )