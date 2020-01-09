香港恆生指數9日高開279點，報28,367點，午後大陸商務部公布國務院副總理劉鶴13日訪美，將與美方簽署第一階段貿易協議，激勵港股漲逾400點，最終收報28,561點，上漲473點，漲幅為1.7％，創下2019年7月25日以來收盤新高，成交額為957.38億港元。

香港信報報導，國企指數收報11,281點，上漲201點，漲幅為1.8％。藍籌股方面，友邦上漲2.1％；建行上漲1.7％；工行上漲1.7％；平保上漲1.1％。另外，中石油下跌1％；金沙中國下跌0.1％。

(工商 )