提供青年創業「第一桶金」，行政院會今天拍板提供600億青年創業貸款、100億青年創業天使投資基金。其中，600億青年創業貸款部分，100萬元以下的小額青創貸款，前五年政府補助1.67％利息，最高擔保100％，並在七天內完成審核，最快3月上路。經濟部官員透露，補助利息1.67％後，「幾乎是免息」。

至於100億青年創業天使投資基金部分，國發基金四年匡列100億，個案投資最高可達2,000萬元，300萬元以下投資提供「綠色通道」，簡便審議，擴大扶持青年創業能量。行政院長蘇貞昌強調，較現行「創業天使投資方案」匡列20億調高五倍。

落實蔡總統「挺青年創未來」政見，行政院會今天聽取經濟部報告「青年創業圓夢方案」，採取三大策略裕資金、廣服務與創聚落，協助青年創業圓夢。

裕資金方面，提供青年貸款600億元，將指定中小企業銀行擔任專責銀行，採取一站式服務，並簡化貸款程序，提供單一窗口諮詢；100萬元以下的小額青創貸款，以表格申請取代計畫書，七天內完成審核，政府擔保的保證成數，最高可達100％，且前五年政府補助1.67％利息；國發基金未來四年匡列100億元，投資青年創業。

經濟部次長林全能表示，600億青創貸款目前正在和專責銀行討論，希望專責銀行也在地方分行設立窗口，預計3、4月上路。

廣服務方面，規劃設置在地青年創育坊，林全能指出，今年設置九處，分都市、城鎮、鄉村三級，每級三處，明年則是每縣市設置三處，滿足青年返鄉創業需求，目前已有35家青創服務基地，大都集中在六都，未來希望到城鎮或鄉村設立青年創育坊。

創聚落方面，將複製林口新創園模式，推動台南「沙崙新創園」，形成「北林口、南沙崙」的國際創業聚落，聚焦智慧科技、綠能等新創產業。林全能說，創業聚落可提供青年發展商品的業師團隊協助、跨業交流，及單一窗口服務等。

蘇貞昌說，林口新市鎮五大區包含新創在內的特定產業，投資可抵減營所稅15％，目前已吸引超過140家國內外新創業者進駐。因為反應熱烈，新北市政府表示園區旁還有2公頃土地，希望能繼續共同合作開發，財政部已在上月20日發函同意了。

(工商 )