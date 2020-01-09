喜迎農曆春節的到來，最受大台中市民期待的「2020中友藝術季」，今年再度攜手超人氣的「相聲瓦舍」，新春期間演出獨家賀歲戲碼「十五萬大軍直取西城而來」！中友百貨執行董事張光貝表示，這次瓦舍穿越章回小說，透過歷史結合時事，藉此體驗歷史文化的奧妙與言詞犀利的幽默，將為民眾帶來熱鬧非凡的藝術饗宴。

「相聲瓦舍」負責人馮翊綱近期都在海外演出，為了宣傳在中友演出的開春大戲，特別飛回台中與粉絲們見面。今（9）日在現場演唱了一段曹操的「短歌行」，渾厚有磁性的嗓音讓現場粉絲大聲叫好、欲罷不能！

中友百貨2019年在部分樓層改裝下、依然創下84.3億元的成績！2020年期望透過商品結構調整以及線上線下整合等策略，帶動業績成長上看4.35％、目標挑戰88億元。

由於中友百貨長期致力於推廣藝文活動，「中友藝術季」今年已是第十九回演出，累計吸引超過6萬人次觀看，每年總在開賣後一週門票即已贈罄，透過相聲劇場帶給中部顧客開春好心情。

張光貝表示，中友藝術季在中部已是經典口碑場，每年吸引許多消費者踴躍觀看，「中友長期致力於藝文活動的經營，同時也是台中市政府認定的十大藝術亮點之一，中部的消費者一想到藝文活動就會想到中友百貨！」張光貝強調，中友與相聲瓦舍的配合尤其膾炙人口、場場爆滿。

「十五萬大軍直取西城而來」演出陣容有馮翊綱、宋少卿、黃士偉等三位相聲名家，以及近來表現亮眼的相聲新秀翁銓偉，演出日期為2/21-2/23共5場，即日起開始贈票與售票。

其中，年代售票系統現金購票1張400元，雙人套票760元，3人套票1,080元；持中友APP會員行動條碼當日累積滿5,000元，贈票券1張，依此類推。此外，持中友APP會員行動條碼當日累積滿3,000元，即可以200元獨家加購票券1張，依此類推。

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