由主播方念華及郭子乾共同主持《決戰2020總統立委大選開票特別報導》，邀請趙少康、陳景峻及尹乃菁共同分析開票實況，此為繼2019年六都市長選舉後，兩人再度合作，並從網路節目晉升成為電視直播節目，郭子乾也將化身為全球鄉民代表「柯蚊哲」，精選網友意見和提問，在節目中提出討論。

首次在直播開票，郭子乾表示：「有念華姊在，一切都交給她了。」方念華妙回：「我心裡也想『一切交給郭哥就好』或是『一切交給少康哥就好』，屆時看看誰想得到、做得到。」郭子乾也對方念華發出邀約：「希望下次一起坐上新聞台的主播台，我們兩人搭檔報新聞，效果一定非常好，收視率一定會贏過各新聞台！」對此，方念華笑稱：「郭哥是『全球網路之神』，要播新聞當然也是到《Focus全球新聞》啊！」

下周就要錄農曆春節特別節目的方念華，也大方邀請郭子乾：「請說到做到，快去借件棉襖準備錄影。」關於搭檔播報，方念華開放各方邀約：「歡迎經紀人洽談，『念華+郭哥雙人組』，這不是買一送一，絕對是1+1大於2。」

(中時 )