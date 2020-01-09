針對部分學者質疑「中選會和國際邪惡組織密謀影響台灣選舉結果，原因是中選會的主要任務早就變成幫助民進黨選舉」，中選會9日發布新聞稿駁斥。

中選會指出，該會係依據法律，超出黨派之外，而獨立行使職權之選務機關，行事定符中選會組織法第5條之規範，自無部分學者所稱「中選會和國際邪惡組織密謀影響台灣選舉結果，原因是中選會的主要任務早就變成幫助民進黨選舉」之情事。

中選會還表示，該會組織法第1條也規定，為貫徹憲法保障民主法治及人民參政權之本旨，統籌辦理公職人員選舉、罷免及公民投票事務，設中央選舉委員會；同法第2條復規定，中選會的法定職掌及於其他有關選舉、罷免、公民投票事項。基此，捍衛選務之辦理而維持選舉公平性即屬中選會法定職掌且自屬當為之事。

中選會也指出，社群媒體如臉書社群守則本即強調不容許有虛構而干擾或影響投票秩序的選務假訊息，也請各界務必先行瞭解臉書的相關政策決定及其社群守則之規範。又中選會得知臉書設置戰情室係其於民主各國選舉期間在各國所設，此次在我國選舉辦理期間，臉書也設置這樣的編組單位，目的就是為了捍衛選舉公正，而作為依法辦理選務的獨立機關，中選會定表達同樣支持選務公正、維持選舉公平的立場，因為選務機關依法就是要擔保選務公正與選舉公平，進而維持投票秩序以確保選務的正常運作；至選舉成敗乃政黨或候選人兵家之事，並非中選會作為選務機關所關心之事。

中選會也感謝臉書協助該會進行臉書官方粉絲專頁的認證，以及提供相關建議，讓該會得以藉由臉書官方粉絲專頁與民眾互動，並適時向外界傳遞正確的選務訊息；最後，中選表示該會會定當立於依法捍衛選務公正、選舉公平的基礎上，繼續與臉書等社群媒體一同打擊選務假訊息，以維持選舉公平。

(中時 )