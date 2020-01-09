縣長林明溱（左3）9日前往感謝嵩贊董事長賴炯彰（左4）與營運團隊，並頒發恭賀獎牌。（張晉銘攝）

縣府一行人參觀工廠生產線。（張晉銘攝）

嵩贊工作團隊與縣府於參訪時合影留念。（張晉銘攝）

位於南崗工業區的嵩贊油封工業，已經投資設廠31年，長久以來積極參與職安家族，每年皆獲得相關獎項，2019年更上一層樓，榮獲勞動部「國家職業安全衛生獎-中小企業特別獎」，縣長林明溱9日前往感謝嵩贊董事長賴炯彰與營運團隊，並頒發恭賀獎牌。

林明溱說，嵩贊油封工業對生產線的環境和衛生等各方面要求都相當嚴謹，員工的配合度也相當高，這次在全國的競爭中脫穎而出，榮獲勞動部「國家職業安全衛生獎-中小企業特別獎」，實在是令人非常興奮，讓南投縣與有榮焉，感謝他們付出的努力，希望他們再接再厲，並且輔導其他的公司，讓這項榮譽能在南投永續。

賴炯彰說，要獲得這項榮耀，一定要連續3年獲得南投縣政府的推薦，接續還有成立工業區安衛家族，並經過很多年的努力和打拼，才能代表南投縣得到國家級的獎項，他也呼籲所有中小企業，只要努力付出一定會有收穫。

縣府指出，嵩贊油封於104-105年榮獲勞動部職安署職業安全衛生優良單位的肯定，107年榮獲勞動部表揚「106年度」推行職業安全衛生優良單位五星獎，同時在縣府的輔導下，於107年成立「熊讚職安家族」，透過共同組織交流平台，提升成員的安衛管理水準及改善作業環境，進而達成減少職災與促進員工健康為目標。

(中時 )