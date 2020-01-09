迎來2020年，遠傳旗下影音平台friDay影音就宣布，於1/20起獨家上架備受影迷期待的台灣第一部政治影集《國際橋牌社》。為滿足用戶觀影需求，friDay影音積極豐富內容並持續深耕在地影業，包含引進各國人氣戲劇及綜藝節目、支持在地影展，2019年底更加入獨家「霹靂布袋戲」，上線不到一個月戲迷反應熱烈。friDay影音預期《國際橋牌社》開播後勢必將再創收視高峰。

根據friDay影音統計，2019總收視人數成長超過4成，全年戲劇類較去年同期成長近1.5倍、動漫也成長近1倍，OTT呈現穩健成長起飛的趨勢。friDay影音透過大數據分析，找到具有觀影市場潛力的內容缺口，例如發現過去看電影和看戲劇的觀眾分屬不同族群，有新劇或新電影上架才會各自回流，回訪期較長，因此，過去一年多以來，friDay影音藉由佈局韓劇、韓影，交叉培養出一群同時看影、劇的忠誠用戶，成功讓用戶的回訪期縮短。除了韓國影劇，台劇已然是個不可忽視的聚眾要角，friDay影音架上的《俗女養成記》、《鏡子森林》等台劇，自上線後觀影收視表現不俗，成為friDay影音收視人口成長的主要動能之一，對於未來的內容發展，可以預期台灣原創劇會是下一波市場競爭標的。繼去年年底加入獨家「霹靂布袋戲」之後，friDay影音將持續深耕台灣在地影業內容，打造台灣本土影音內容的發表平台。

friDay影音一向積極參與在地影業推動，與金馬獎、女性影展、金穗獎、台北電影節等各大影展保持合作，期望台灣華語作品能被廣大觀眾看到，甚至推上國際。《國際橋牌社》是台灣首部政治影集、以台灣史實為根基的戲劇作品，超過100小時口訪，紀錄超過百位當時相關政商人物，由楊烈、林在培、周孝安、陳妤、吳定謙、李杏、廖苡喬、陳慕義、夏騰宏、湯志偉、陳家逵、唐從聖、馬力歐、西田惠里奈等多位金鐘、金馬老中青三代優秀演員主演，背景在1990年代，講述台灣波濤洶湧、驚險萬分民主化進程的政治鬥爭故事，面對中、美、日三強勢力的介入干涉，讓台灣政局進入詭譎多變、爭鬥傾軋的紛亂時代。以六名年輕男女，懷抱各自的心思與理想，有意無意地涉入台灣政局，卻也在高層爭權奪利的鬥爭中，面臨信念崩解、苦痛掙扎，堅定地走出自我人生道路的青春人生與愛情抉擇故事。

這部劇籌備4年，一口氣就寫下8季的預定，雖因題材議題敏感及其他因素，從籌備到上映歷經諸多波折，但friDay影音身為台灣在地影業推手，認為藝術不應泛政治化，尤其戲中看得到實力派演員群的精湛演技、戲內場景設置的考就、以及對歷史事件的中立，集台灣的人、土、文化、意識而成的戲劇藝術，值得被看見！《國際橋牌社》將於1/20起在friDay影音獨家首播，每週五晚間8點更新集數，在春節前夕搶攻春節眼球商機。

(中時電子報)