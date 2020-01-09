易遊網自去年10月下旬開始，獲觀光局秋冬旅遊補助配額，取得最多配額量5,000間夜，在上線不到一個月全數申請完畢，並於12月二度追加的5,000名額也額滿用罄，民眾反應相當熱烈。因秋冬旅遊補助延長至1月底，今政府第三度提撥5,000名額予易遊網，欲安排國旅住宿的民眾，務必要把握最後一波好康機會。此外，於1月20日前，易遊網再加碼200元折扣碼，訂房滿2,000即可抵用，加上秋冬千元補助，最高可現省1,200元。

根據易遊網累積上萬筆訂房補助資料，使用秋冬補助，「新竹福華大飯店」以每晚最低千元有找就能入住五星級飯店的高CP值帶動買氣，是最熱賣的五星級飯店。溫泉渡假飯店來說，則是「捷絲旅宜蘭礁溪館」最受歡迎，最低免2千就能享受擁有絕佳旅客評鑑的溫泉設施，加上鄰近礁溪火車站，交通方便，利於規劃短天數旅行。而商務飯店以擁有購物商場的「臺中公園智選假日飯店」最熱銷，每人每晚不到千元就能入住，省荷包超有感。

「新竹福華大飯店」搭配補助最低免千元就可入住，是最熱賣的五星級飯店

溫泉飯店以「捷絲旅宜蘭礁溪館」最受歡迎，使用補助不用2千就能享受泡湯假期

「台中智選假日酒店」超高CP值，千元補助折下去，每人最低4百就能無痛住一晚

秋冬旅遊補助適用期間至1月31日為止，尚未使用補助的民眾，絕對要趕搭最後機會。提醒民眾，相關補助規定皆比照觀光局自由行補助辦法，補助款的退返流程會於旅客入住日後，將補助款刷退給符合資格的旅客，並採入住先後依序發送，配額用完為止。更多易遊網補助申請辦法以及飯店優惠，歡迎至易遊網官網查詢。

(中時電子報)