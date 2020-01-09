11日投票日當天，不只不能從事競選活動，就連罷免行為也會觸法。「Wecare高雄」在臉書發文提醒，中選會認定投票當天不可出現罷韓服裝、網路訊息，否則有為其他候選人助選之嫌。投票當天臉書粉絲頁將完全噤聲一天，避免網友留言觸法。

由於韓國瑜具有市長及總統候選人雙重身分，對於「總統大選投票日當天能否進行市長罷免活動」有選罷法上的爭議，高市選委會2019年11月便函請中選會釋疑。

「Wecare高雄」表示，依照中選會2019年12月1日討論結果，投票當天不可刻意帶上任何標語、布條、貼紙、或是穿上任何帶有支持罷免韓國瑜意義的服裝去投票，否則會觸法，這也是首次出現投票日禁止罷免活動的禁令。

《總統副總統選罷法》第50條第2款規定，投票日不可有競選或助選活動，卻沒有明令禁止其他公職的罷免活動。《公職人員選罷法》第56條第2款只規定「投票日」不可從事競選、助選或罷免活動，但沒強調投票日時、反方活動是否能同時進行。

中選會認為，兩種選罷法目的都在維護投票者「冷靜自持不受干擾」的投票環境。但因罷免為負面宣傳，選舉為正面宣傳，在總統選舉投票日從事罷韓宣傳或徵求罷免提議、連署等活動，違背選罷法立法意旨，也有替其他陣營候選人助選之嫌。最後決議，投票當日禁止競選、助選或罷免活動，違者可處一年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣一萬五千元以下罰金。

(中時 )