侯友宜今下午陪同林金結至土城車隊掃街。（許哲瑗攝）

新北市長侯友宜今下午3時許前往土城，陪同第十選區立委候選人林金結車隊掃街；談及明日選前之夜規畫，侯友宜表示，一定會站出來為新北12位黨籍立委站台，作伙拚、作伙衝，團結力量大，「大家齊心將2號韓國瑜送進總統府，改變台灣，創造守護中華民國的最大力量！」

侯友宜今上午8時才現身土城海山捷運站，與林金結一同向通勤民眾拜票問早，接著轉往樹林、新莊為立委候選人黃志雄、陳明義站台，下午3時再度返回土城，合體林金結車隊掃街，一天內輔選2次，展現勢在必得的決心。

侯友宜大讚，林金結深耕地方多年，擔任市議員期間替土城三峽爭取很多建設，且很接地氣，未來若進入立法院，必能與侯友宜並肩作戰，為新北市爭取更多建設，懇請選民支持這位最關心地方、最傾聽民意的民意代表，票投1號林金結，齊心向前衝。

談及明日選前之夜如何規畫？侯友宜表示，必會全力以赴衝衝衝，站出來為新北市12名黨籍候選人站台，作伙打拚、努力，國民黨團結力量大，齊心將2號韓國瑜送進總統府，改變台灣，創造守護中華民國的最大力量。

(中時 )