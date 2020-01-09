1月10日選前之夜，台南市立委第一選區藍綠白3黨候選人決戰新營交通台。立委候選人顏耀星、賴惠員、蔡育輝3人皆將在新營舉辦遊行造勢活動，台南市警察局新營分局將部署79名警力實施交通疏導管制，確保活動順利舉行。

顏耀星競選遊行預計下午4點從中山路83-1號競選總部出發，途經同濟街、三民路、民族路、民治路、民權路、三民路、民生路、中華路、三民路、復興路、延平路、新進路、和平路、民生路、中華路、民權路、三民路、信義街、中華路、民權路、交通台、中山路競選總部。

賴惠員遊行活動則從傍晚5點開始，從中山路105-1號競選總部出發，繞往復興路、三民路、民權路，並於85度C旁綠帶公園舉行小型政見發表會。

蔡育輝則舉辦「守護溪北 團結之夜」選前大遊行，下午5點從新營第三公有零售市場入口處出發，經民族路、民治路、民權路、交通台、延平路、新進路、和平路、復興路、交通台、中山路、圓環、中興路、中興路15巷、公誠街、中興路13巷、中興路、圓環、中山路、民族路，再回到三民路蔡育輝競選總部。

新營分局表示遊行路段將全面實施交通疏導及管制措施，若用路人趕時間，請避開候選人以上遊行路段，以免延誤行程。

(中時 )