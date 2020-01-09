2020年新春開年以來，美伊衝突事件，仍無礙美股上漲趨勢，尤其是新創科技股指標的尖牙股買氣持續升溫，NY FANG+尖牙股指數再創歷史新高，繼去年上漲39.65％後，今年至1月8日漲幅5.52％，相對於標普500指數漲0.69％、那斯達克指數漲2.05％、道瓊漲0.72％、費半漲0.97％，尖牙股指數自去年第4季重振雄風後，不只領跑且正拉開差距。

統一FANG+ETF經理人袁永騰表示，類似美伊軍事衝突事件，歷來只要戰爭不是發生在美國本土，對美股的影響有限且短暫，需留意的是，由於美國人民多傾向反戰，觀察此事對川普的民調是否有影響，不過，基於川普為求勝選連任，會努力維持美股榮景的核心思惟，預料美伊戰事擴大的機率小。

袁永騰指出，美股漲勢不會輕易改變，最大利多是目前仍處於資金極度寬鬆環境，投資股票的報酬率遠優於債券，儘管美國製造業指數還在低檔徘徊，但就業市場強勁，而國際油價中長期走勢主要看市場供需，受到地緣政治衝突而出現的漲勢皆屬短暫，不足以對通膨造成太大影響。

因此，股市投資人依然勇敢買進獲利前景佳的科技成長股，如蘋果及特斯拉8日股價持續刷新歷史新高，其中，特斯拉今年來飆漲17.64％，是那指成份股漲幅第一名個股。

特斯拉狂飆的主因是近來業績利多不斷，日前公布去年第4季全球交付11.2萬輛電動汽車，創單季新高，且優於華爾街預期，全年交車36.75萬輛符合設定目標；7日在上海首座海外超級工廠舉辦首批中國製Model 3交車儀式，執行長馬斯克宣布展開Model Y生產計畫、開放中國消費者預購，由於中國是全球最大電動車市場，且上海市長亦出席支持擴產計畫，使得特斯拉今年在中國的產銷表現備受期待。

蘋果同樣是受到亮麗業績推動，獲利成長動能轉向軟體服務，8日公布App Store銷售成績，去年聖誕前夕到12月31日營收14.2億美元，較前一年同期成長16％，今年元旦單日銷售額3.86億美元，成長20％，雙創歷史銷售紀錄。

袁永騰表示，美國新創科技龍頭股的地位很難被超越，儘管短暫遭遇逆風，巨人在調整步伐後重新邁出的跨度，可以更快速的追趕超越，以2019年為例，FAANG五大尖牙股巨頭一度因美中緊張導致市場氣氛保守，股價表現不如預期，但在第4季追趕後，統計其在美股主要指數的年度漲幅貢獻度巨大，那指（前百大市值非金融股）37.96％的年度漲幅，有44.56％來自五大尖牙股所貢獻。

(工商 )