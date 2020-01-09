被問對韓選情有沒有信心 連戰竟答兩個字 18:342020/01/09 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨榮譽主席連戰（中）。（圖／黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統候選人韓國瑜晚間在凱道舉行「凱道勝利晚會」，包括連、馬、吳、郝等人陸續到場替韓國瑜加油，現場萬人鑽動。其中前國民黨主席連戰被問到對韓國的選情是否有信，連戰神回，預祝、預祝。 傍晚國民黨副主席郝龍斌較早抵達，接著前主席吳伯雄、連戰及前總統馬英九等人也到場。吳伯雄到場時精神奕奕，說他今天很高興能到凱道加油。黨主席吳敦義則說，他有十足的信心，韓國瑜選情會愈來愈好。 馬英九面對訪問笑而未答，連戰被問對韓的選情有沒有信心時笑答，預祝、預祝。 (中時 ) #連戰 #國民黨 #韓國瑜 #選情 #馬英九 # 2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 避免紅綠對決是國民黨的天命 04:102020/01/06 論壇廣場 國民黨強調總統選舉非三腳督 呼籲集中選票投韓 13:152020/01/06 政治 藍痛批查水表 蔡辦呼籲停止抹黑造謠 13:422020/01/06 政治 台南韓粉 自製穿雲箭大旗南征北討 17:572020/01/07 政治 台南韓粉 自製穿雲箭旗 04:102020/01/08 地方新聞 知識綠也被嚇跑了 04:102020/01/08 時論廣場 不滿網友下標央視挺柯 民眾黨提告 09:452020/01/08 社會 陳水扁三問馬英九 邀龍山寺前發誓 13:302020/01/08 政治 呼籲基隆選民 下架民進黨 宋瑋莉怒批民進黨無反省能力 04:102020/01/09 地方新聞 為韓國瑜凱道造勢拚了 沈玉琳無酬主持站5小時挺韓 16:322020/01/09 娛樂 政治熱門新聞 韓國瑜凱道大造勢360°空拍曝光 網：嚇死小英 - 政治 韓國瑜凱道造勢多角度空拍曝光 網友大驚：滿了！ - 政治 直播》凱道滿滿韓粉超震撼 - 政治 倒戈了！經營4年「蔡英文後援會」粉專 竟改挺韓 - 政治 175位博士查蔡英文「論文門」終於有驚人進展！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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