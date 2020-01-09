國民黨總統候選人韓國瑜晚間在凱道舉行「凱道勝利晚會」，包括連、馬、吳、郝等人陸續到場替韓國瑜加油，現場萬人鑽動。其中前國民黨主席連戰被問到對韓國的選情是否有信，連戰神回，預祝、預祝。

傍晚國民黨副主席郝龍斌較早抵達，接著前主席吳伯雄、連戰及前總統馬英九等人也到場。吳伯雄到場時精神奕奕，說他今天很高興能到凱道加油。黨主席吳敦義則說，他有十足的信心，韓國瑜選情會愈來愈好。

馬英九面對訪問笑而未答，連戰被問對韓的選情有沒有信心時笑答，預祝、預祝。

(中時 )