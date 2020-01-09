有「協尋達人」之稱號的中市警局第四分局春社派出所警員陳宏霖，再次發揮所長，主動協助在臉書發現江男PO文尋找失聯10年的母親，運用警政系統交叉比對，找到江男母親（余婦63歲）的工作地點，進而促成母子團圓。陳員表示，看到一家團圓的場景，總是讓他感動，心中快樂無法形容。

江姓男子的母親10年前因故離家，當時雖有留電話，但之後因換號碼而失聯，近日江男在台南開餐廳，想請母親一同團圓慶祝，當到了母親原居住地，才發現她早已搬家，因聽說母親好像在南屯區工作，無計可施之下，只好到臉書社群網站「南屯大小事」上發文找尋失聯10年的母親（63歲余姓婦人）。

春社派出所員警陳宏霖，網路巡查發現該貼文，於是展開追查，透過警政系統、交叉比對終於連繫上余婦，余婦得知兒子找他，心中甚是激動，欣然同意見面，並請員警將聯絡方式給他兒子。

江男事後打電話向員警表示感謝，說母親已南下與他見面，能在農曆春節前一家團圓，實在開心，很感動員警不辭辛勞地幫忙尋找母親，還到臉書留言給員警表示感謝。陳宏霖表示，每當看到一家團圓的場景時，心中的快樂實非筆墨所能形容，也使他無怨無悔投入協尋工作，樂此不疲。

(中時 )