民進黨籍副總統候選人賴清德（車上右）9日南下屏東輔選，首站到第二選區的萬丹鄉陪候選人蘇震清（車上左）車掃，現場有不少支持者力挺。（謝佳潾攝）

屏東立委第二選區候選人周佳琪（車上左）在縣議員王啟敏（車上右）的陪同下，在佳冬鄉展開車掃拜票。（謝佳潾攝）

屏東立委第二選區候選人周佳琪（左）在縣議員王啟敏（右）的陪同下，在佳冬鄉展開車掃拜票。（謝佳潾攝）

民進黨籍副總統候選人賴清德9日南下屏東輔選，首站到第二選區的萬丹鄉陪候選人蘇震清車掃，賴強調他有雙重任務，除要顧總統票、讓總統的故鄉開出全國最高票外，也要讓蘇再度回到立法院；而車掃現場不僅有支持者力挺，還意外吸引香港大學生「圍觀採訪」。

「請大家一定要出來投票！」賴清德在車掃前，向支持者信心喊話，他說，屏東是總統的故鄉，所以他這次來輔選是扛著雙重使命，除要顧總統的選票、讓總統故鄉開出全國最高票外，另個任務就是要讓蘇震清再度回到立法院，蘇服務不分黨派、交友不分階層，蘇深得民心。

賴清德誇獎蘇震清一番後，也不諱言地說，「我對他有信心，但有信心還是要小心」，他強調，結果還沒出來前都不能鬆懈。賴清德陪同蘇震清車掃，不僅有支持者現身力挺，還吸引40名來自香港的大學生圍觀採訪，意外成為另類焦點。

香港大學生說，他們是香港樹仁大學新聞系的學生，這次是為「台灣選舉」而來，台灣的選舉模式與氛圍跟香港差很多，他們想見識一下。車掃前，帶領他們的老師也追問賴清德針對中聯辦主任換人的看法，賴回，「情況不會因換一個人而改變，所以爭取民主的決心不能動搖」。

在蘇陣營浩浩蕩蕩車掃的同時，勁敵周佳琪陣營沒有鬆懈，周佳琪在縣議員王啟敏的陪同下，也在佳冬鄉展開車掃，屏東立委第二選區陷入拉鋸戰，分別代表藍綠出征的周、蘇火力全開，但在廝殺之際也不忘掃街拜票拉抬氣勢。

(中時 )