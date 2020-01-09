中東風雲變幻莫測，讓原油、天然氣倚重當地進口的台灣高度關注，經濟部今天表示，目前政府、民間合計國內安全存油已達128天，即便遇到斷油，也足以支撐4個月沒問題。經濟部長沈榮津則說，中東情勢已經緩和下來，目前國內油跟天然氣的供應、價格都沒問題。

沈榮津今天參加總統蔡英文召開的國安高層會議，對能源供應提出報告，強調我國油氣的進口情形及價格都維持穩定。

經濟部表示，我國法定石油安全存量，民間業者是60日、政府30日，最新統計民間已多儲油到84天、政府儲了44天，合計是128天，等於是超過4個月的安全存量。

雖然中東是我原油進口主要來源，但經濟部強調，中油當地進口已從2015年的7成降至2019年的5成，朝分散原油來源努力。天然氣的部分，中油比例更低，2019年來自中東地區氣源已降至不到3成，從澳洲、美國、巴紐而來則增加。

經濟部認為，現代戰爭都是科技戰，講求速戰速決，因此即便中東爆發戰事，國內4個月存油也足敷使用，未來會持續關注中東情勢。

(中時 )