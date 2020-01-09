基隆區漁會推出國產漁產專區俗俗賣，價格下殺5折至8折不等。（許家寧攝）

基隆區漁會推出國產漁產專區俗俗賣，價格下殺5折至8折不等。（許家寧攝）

春節腳步接近，討喜的白鯧魚、烏魚子炙手可熱，隨著過年腳步價格飆漲，讓許多人買不下手，基隆區漁會門市推出嚴選年貨禮盒，國產水產品更以半價以上優惠價格讓民眾輕鬆搶便宜，消費滿千元，還可以500元加購白鯧1尾或烏魚子1包，超級划算。

基隆區漁會總幹事陳文欽說，白鯧象徵「年年有餘」還有昌隆、昌盛的吉祥意義，每逢過年民眾詢問度相當高，目前市價一斤約750元到900元左右，接近過年，更可能上漲到千元以上，因此漁會自9日起推出國產魚搭配年節漁產品促銷活動。

陳文欽說，配合漁業署推廣國產海鮮自己吃，基隆區漁會設立國產水產品專區，推出正港的白帶魚、大頭蝦、黃金蟹腳、小卷及石斑魚等年節應景漁產「俗俗賣」，同時嚴選1380元的吉祥禮盒、2580元的團圓禮盒以及3580元的頂級禮盒。

主廚尤子杰指出，除了送禮自用兩相宜，過年時大魚大肉很多，為讓民眾料理方便，禮盒的鮑魚內臟已經處理乾淨，退冰後以蒜泥醬調味，用清蒸就很美味，像是超大明蝦可以以起司跼烤搭配鳳梨丁，酸甜口感清爽解膩，讓年夜飯好吃又大方。

主廚利用基隆當地漁產，料理出一道道清爽解膩的年菜料理。（許家寧攝）

基隆區漁會表示，漁產以優惠價格、安全履歷認證，讓民眾買得放心、吃得安心，漁會門市消費滿1000元，可用優惠價500元加購白鯧1尾或烏魚子1包，以此類推，去年民眾加購白鯧多達3000多條，漁會盡力備妥貨源，數量有限售完為止。

基隆區漁會推出三款年貨禮盒，民眾送禮或年夜飯自用兩相宜。（許家寧攝）

(中時 )