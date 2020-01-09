家具連鎖龍頭詩肯（6195）在併購新加坡第二大家具零售商「NOVA」與開新店挹注下，上月12月營收大增48.6％，累計2019全年合併營收達18.3億元創史上新高，較2018年成長7.3％。

詩肯預期台灣居家市場在總統大選結束後，消費力道可望回溫，同時房市也有復甦跡象，可望帶動今年營運持續穩定向上。

詩肯目前共有詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3個品牌，至去年底店數分別為81、40、7家，3品牌共128店，對於今年展店計畫，詩肯表示，詩肯居家仍會是成長動能最大的品牌，也會是展店主力，而詩肯柚木進入品牌成熟期，會進一步優化，詩肯睡眠精品則要專攻百貨專櫃，目前已經有多家百貨商場洽談中，近期會陸續有好消息。

詩肯表示，12月營收表現延續上月持續亮眼，主要因為去年中異業結盟推出的促銷優惠在年底發酵，加上臨近農曆春節，家具汰舊需求換新進入高峰所帶動，同時去年4月併購新加坡當地第2大傢俱零售商「NOVA」的挹注，也讓全年營收創出歷史新高。

(工商 )