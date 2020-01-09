連鎖餐飲集團雅茗天地集團（雅茗-KY，2726）公告2019年12月營收1.9億元，月增26.54％、年減6.09％，雖受淡季與匯率波動影響，營收表現不及去年同期，但因加盟商拉貨力道回溫，累計2019年全年營收22.17億元，年增2％，創歷史新高。

雅茗-KY2019年全年營收創新高，主要受惠全年展店數近340家，加上展出店型均為新型態店，帶動營收明顯成長，加上體質調整已完成，今年將以「擴大展店」、「國際合盟」、「投資併購」策略齊發，打造「全球最佳茶飲創業平台」，2020年營收可望有「跳躍式」成長。

截至2019年底，雅茗-KY旗下包含旗艦品牌「快樂檸檬」在內，共有7品牌，全球逾1101家店。雅茗-KY表示，今年除了持續穩固大陸一線城市市場外，更將結合重要大陸渠道運營商深耕大陸二、三、四線城市，海外方面也會強化與代理商的合作關係，今年展店數目標預計將會較去年的340家翻倍成長。

雅茗-KY指出，雖有貿易戰等外在因素影響，外界認為大陸消費傾向保守，但事實上，大陸政府刺激內需、加速城市人口移轉等政策紅利，讓大陸的二、三、四線城市快速發展，消費力也不斷提升，而「快樂檸檬」品牌在這些城市的布局仍有相當大的開發空間，將成為今年大陸展店的重心。

在海外市場，雅茗-KY今年將與日本京王集團展開更緊密合作，在京王鐵道沿線黃金地段持續展店，大東京地區預估展出6～8店，日本其他地區的加盟腳步也不會停下。在東協市場，雅茗-KY除了跟菲律賓、泰國及越南等代理商持續深耕合作外，自一月起將陸續規劃與馬來西亞、印尼等代理商簽署MOU，並進一步升級為合資關係，在這兩地的合資展店目標，首年皆為15家，三年內要擴展至50店以上。

雅茗-KY與美國舊金山的代理商關係已經升級為合資夥伴，近期也將在美國設立直營總部，與美國各地加盟商一起加快發展、深耕當地市場，並建立起全球茶飲供應鍵系統。雅茗-KY設訂目標為，2020年海外國際市場展店100家店，達到海外總數200家。

除了展店以外，「合盟」、「併購」也將是雅茗-KY是今年兩大成長動能。雅茗-KY表示，具體計劃及對象正在洽談規劃中，今年將陸續有好消息公布，希望透過強強聯手的模式，讓有志走向海外的夥伴藉由雅茗-KY在大陸與全球已佈建好的渠道平台上得以進一步擴大發展。

雅茗-KY在專注體質調整後，已積極建立架構全球加盟商管平台、BI戰情分析系統、全球精準行銷系統及全球供應鏈管理等系統，雅茗-KY認為，未來的戰略將是決戰千里之外，建平台、聚人才的「全球最佳茶飲創業平台」將是公司長期經營發展之路。

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