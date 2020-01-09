韓國人氣偶像朴志訓下個月將來台進行亞洲巡迴，主辦單位於元旦日釋出朴志訓的新年問候影片，他先以國語向粉絲祝賀新年快樂，表示自己的新年願望是跟粉絲多見面，9日再公開朴志訓的照片，照片中他以手寫中文與台灣粉絲約定2月相見。

朴志訓之前於聖誕節攜FANCON到訪東京及大阪，接連進行4場演出，接著本周末亦將到訪澳門與粉絲見面，正在忙於進行亞洲巡迴的他早前特別抽空出席韓國電視台的頒獎典禮，首次以頒獎嘉賓身份亮相MBC電視台的《演藝大賞》。

把頭髮重新染回黑色的朴志訓，以一襲白色禮服外套配以黑色長褲登場頒發獎項。朴志訓俊佾的臉孔與及帥氣的外型出現在電視螢幕前，讓他旋即登上網上實時搜尋榜一位，以出眾的外貌創造了另一項新記錄。「PARK JIHOON FANCON ASIA TOUR IN TAIPEI [360]」於2月8日在台北國際會議中心登場。

(中時 )