金馬影后楊貴媚8日出席主演電影《蕃薯澆米》北京首映會，她在片中化身農婦，和首映時一身華服的美麗妝容反差感十足，楊笑說：「有一位商會理事長看完就問我：『電影裡那麼醜，真實的妳這麼漂亮。』我就說反正嫁不出去就要賴導演，他把我拍得那麼醜，他要養我了。」

電影講述閩南農村老婦的故事，現年60歲的楊貴媚就分享：「老這件事情是每一個人都要面對的，當面對老這件事情，你用什麼心態去看它，如果你覺得自己已經老了，那就是徹底的老了。」現場另有一位來自泉州的觀眾，問楊是不是泉州人？她回說：「我不是，我演的角色是。」被誇口音講得很道地。

金馬導演導演陳哲藝（前排右三）現身支持。（齊石傳播提供）

和楊貴媚相識10年以上的金馬導演陳哲藝也現身首映會，特地來支持好朋友的作品，因陳也是閩南人，所以對這部片很有感覺，讓他想起自己的祖母，會另在廈門包場，同時稱讚另一位主演歸亞蕾演技十分細膩。

除了主演外，楊貴媚還配唱一首宣傳曲〈新勸世歌〉，該曲根據閩南地區經典傳唱歌曲〈勸世歌〉改編，由她和徐林主唱，導演葉謙作詞，融合RAP、電子曲風，楊表示錄音是在飯店錄的，那時她感冒咳嗽，唱一下休息一下，花了一個晚上才錄好，在首映當天也被拱現場唱一段，她自認唱歌不難，平時就喜歡哼哼唱唱。

楊貴媚在首映會上小唱一段電影宣傳曲。（齊石傳播提供）

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