林右昌輔選吳琪銘 呼籲選民預防假訊息 18:332020/01/09 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林右昌今下午4時許前往新北市三峽，陪同民進黨新北市第十選區立委候選人吳琪銘車隊掃街。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市長林右昌今下午4時許前往新北市三峽，陪同民進黨新北市第十選區立委候選人吳琪銘車隊掃街；林右昌表示，吳琪銘擔任立委任內，為地方爭取許多建設與經費，像是背後的三角湧大橋，就是由吳琪銘爭取興建，他的努力與成果有目共睹，盼選民給予支持，讓吳琪銘繼續連任。 林右昌也呼籲，選戰關頭假訊息氾濫，相信選民眼睛都是雪亮的，號召親朋好友支持吳琪銘，1月11日票投會做事的立法委員。 吳琪銘說，感謝前行政院長游錫堃、基隆市長林右昌今接力為他站台，呼籲支持者踴躍出來投票，讓民進黨衝出最高票。 (中時 ) #選民 #呼籲 #新北市 #民進黨 #市長 也許您會感興趣 推薦閱讀 捍衛不同言論自由？孫大千拋三個如果轟綠睜眼說瞎話 09:032020/01/05 政治 韓國瑜偕孫大千前進社子島 痛批民進黨假台獨真貪汙 18:292020/01/05 政治 上萬條「一國兩制」布條誰做的？民進黨雲縣黨部未回應 11:312020/01/06 政治 胡幼偉：防太陽花再起 綠席次需壓到最低 12:102020/01/06 政治 胡幼偉：2020大選關鍵致勝僅一字訣 18:292020/01/07 政治 知識綠也被嚇跑了 04:102020/01/08 時論廣場 孫大千嗆卓榮泰：民進黨不是士林大同的爸爸 14:512020/01/08 政治 國民黨北市議員刊登廣告 籲下架民進黨、新潮流 15:182020/01/08 政治 呼籲基隆選民 下架民進黨 宋瑋莉怒批民進黨無反省能力 04:102020/01/09 地方新聞 黨齡15年民進黨員剪黨證 呼籲年輕人挺韓 13:412020/01/09 政治 政治熱門新聞 韓國瑜凱道大造勢360°空拍曝光 網：嚇死小英 - 政治 韓國瑜凱道造勢多角度空拍曝光 網友大驚：滿了！ - 政治 直播》凱道滿滿韓粉超震撼 - 政治 倒戈了！經營4年「蔡英文後援會」粉專 竟改挺韓 - 政治 175位博士查蔡英文「論文門」終於有驚人進展！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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