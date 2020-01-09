基隆市長林右昌今下午4時許前往新北市三峽，陪同民進黨新北市第十選區立委候選人吳琪銘車隊掃街；林右昌表示，吳琪銘擔任立委任內，為地方爭取許多建設與經費，像是背後的三角湧大橋，就是由吳琪銘爭取興建，他的努力與成果有目共睹，盼選民給予支持，讓吳琪銘繼續連任。

林右昌也呼籲，選戰關頭假訊息氾濫，相信選民眼睛都是雪亮的，號召親朋好友支持吳琪銘，1月11日票投會做事的立法委員。

吳琪銘說，感謝前行政院長游錫堃、基隆市長林右昌今接力為他站台，呼籲支持者踴躍出來投票，讓民進黨衝出最高票。

(中時 )