9日在桃園巨蛋場邊出現一群新「亮點」，那就是台銀本季首次請來3名正妹擔任應援團，且在場邊帶領球迷聲援台銀，讓人不注意到她們都不行，台銀總教練陳國維表示，「公司希望我們不僅是打球，也要帶動場邊氣氛，這只是我們做的第一步！」

「主要是公司副總許志文、人資處長戴士原兩位長官支持，我們才可以開始啟動球隊應援團，目前上半季剩餘每場比賽，她們都會到場，下半季則會來8場，」陳國維說，「原本我以為非假日只找2人、假日4人，沒想到今天卻來了3人。」

陳國維強調，找來正妹應援團，只是本季推廣行銷的第一步，接下來也會製作影片放在台銀官方臉書「粉獅團」上面，「除了迎接農曆新年的即將到來，我們將會製作過年特輯，也會拍攝球員私底下生活的一面，讓球迷可以更了解他們。」

只是真的很難想像，本季第1支找來正妹應援團助陣的球隊，竟是身為公營球隊的台銀，起碼台銀願意花錢促銷，且帶給球迷全新不同的看球感受，不知道看在其他4隊眼裡，是否會開始考慮做出改變或促銷，讓球賽不只是球員上場打球而已。

(中時 )