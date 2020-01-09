通霄警分局將自1月16日晚間10時起，執行「加強重要節日安全維護工作」專案，9日前往白沙屯拱天宮進行宣導。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

通霄警分局將自1月16日晚間10時起，執行「加強重要節日安全維護工作」專案，9日前往白沙屯拱天宮進行宣導。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

通霄警分局將自1月16日晚間10時起，執行「加強重要節日安全維護工作」專案，9日副分局長邱泰永親自前往白沙屯拱天宮向民眾進行宣導。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖徒步進香，9日下午1點循古慣例，由主委洪文華主持擲筊大典，值年爐主擲筊向白沙屯媽祖詢問進香期程，通霄警分局「犯罪預防宣導團」，受邀前往現場辦理宣導活動，加強民眾對於重要節日之安全維護觀念，達到「治安平穩、交通順暢、民眾安心」目標。

白沙屯媽祖徒步至雲林北港進香活動，被核定為國家重要無形文化活動資產，是1年1度的宗教盛事，通霄警分局結合白沙屯拱天宮2020年北港進香期程擲筊暨助愛護眾生捐血活動，由分局「犯罪預防宣導團」成員，穿著警察寶寶布偶，以唱跳活潑生動的方式，向民眾宣導重要節日安全維護觀念。

今年加強重要節日安全維護工作，自1月16日晚間10時至1月30日午夜12時止，為期15天，警方因應年關將近，各金融機構現金流量大，鄉親尾牙聚餐機會頻繁，除了加強防搶、防竊、反詐騙、取締酒後駕車、舉家外出安全維護及春節交通疏導等工作，並落實3大主軸「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，營造平安、祥和、快樂的春節假期。

通霄警分局分局長林振明表示，因應農曆春節，全國警察機關執行「加強重要節日安全維護工作」專案，將加強治安、交通及各項警政為民服務工作，希望讓警民建立友善通報網，共同打擊犯罪，開心平安過好年。

(中時 )