國民黨總統候選人韓國瑜晚間在凱道舉行「凱道勝利晚會」，前總統馬 英九及黨主席吳敦義雖到場致詞，但還沒等韓國瑜到場，兩人就在6點半前離開，引起關注。

對於韓國瑜選前在北部最大一場造勢，馬、吳未全程參與，不知是否與先前韓國瑜批評馬英九執政有關，也有人揣測，吳敦義準備選總統這麼久，遭韓國瑜「攔胡」，彼此間難免有心結。

在選前關鍵時刻，馬、吳輔選行程滿檔，趕場也是家常便飯，但是否另有要公，外界不得而知。

(中時 )